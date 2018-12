Chiara Vignolini atleta unvs dell’anno a Viareggio

25 dicembre 2018 21:34

Il tradizionale appuntamento presso la Costa dei Barbari ha sancito anche in questa edizione la giornata dei riconoscimenti allestita della sezione UNVS di Viareggio presieduta da Nicola Loffrese. Chiara Vignolini, 18 anni, praticante della ginnastica ritmica è stata premiata come Atleta dell’Anno. Tricolore in più specialità, la Vignolini ha difeso alla grande anche i colori della Nazionale Italiana in occasione dell’incontro con la Spagna. Il premio di Giovane Emergente è andato invece ad un’altra campionessa italiana, la 12enne Elena Francesconi, giocatrice di beach volley. Alla giornata di premiazioni effettuata unitamente al Panathlon Club, ha presenziato in massa la dirigenza dei Veterani dello Sport rappresentata dalla vice presidente nazionale Francesca Bardelli, dal segretario generale Ettore Biagini, dal delegato toscano Paolo Allegretti e dai dirigenti Pierluigi Ficini, Salvatore Cultrera, Carla Landucci e Gino Massei.