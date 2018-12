23 dicembre 2018 12:26

Reggina, ufficiale il passaggio di proprietà in casa amaranto, può essere la svolta per il club dello Stretto. Ecco il misterioso acquirente

Svolta in casa Reggina, ufficiale la cessione del club da parte di Praticò e pagati gli stipendi di settembre ed ottobre: la gara di oggi contro la Vibonese si disputerà regolarmente. Il nuovo proprietario, come anticipato da Rnp, dovrebbe essere Luca Gallo, imprenditore di origine calabrese, legato alla M&G, Holding che si occupa della gestione di servizi in appalto. A breve l’ufficialità.