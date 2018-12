Caulonia (Rc): fornitura idrica e sostegno alle famiglie, approvati i regolamenti in Consiglio

13 dicembre 2018 22:56

Caulonia (Rc): il Consiglio Comunale ha approvato con i soli voti della maggioranza le modifiche al regolamento comunale del servizio di fornitura idrica

Il Consiglio Comunale di Caulonia ha approvato con i soli voti della maggioranza le modifiche al regolamento comunale del servizio di fornitura idrica. Si tratta, come ha evidenziato l’assessore al contenzioso Maria Grazia Dimasi, di una disciplina che mira a regolamentare tutte le utenze sprovviste di contratto. Disco verde anche per il regolamento sull’erogazione di misure socio-assistenziali. Sul punto ha relazionando il capogruppo di maggioranza Maria Elisabetta Cannizzaro, annunciando l’avvio di un’importante iniziativa a sostegno delle famiglie in difficoltà economica attraverso l’assegnazione di buoni finalizzati all’acquisto di beni di prima necessità. Via libera all’unanimità anche al piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021.