Catanzaro: deteneva marijuana all’interno di uno zainetto, arrestato

10 dicembre 2018 17:08

I Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno eseguito un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope

Nel pomeriggio di Sabato, i Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno eseguito un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope. Nella circostanza, i militari della stazione di Chiaravalle Centrale hanno notato un’autovettura con all’interno un soggetto di sesso maschile che si aggirava con fare sospetto. I Carabinieri, insospettiti dall’atteggiamento del prevenuto, hanno inteso approfondire la vicenda e lo hanno perquisito personalmente, estendo il controllo anche al veicolo.

Alla vista dei Carabinieri, C.L., 37 anni, originario di Vibo Valentia e residente nel Comune di San Nicola da Crissa, ha consegnato spontaneamente uno zainetto con all’interno un involucro sigillato con nastro adesivo, contenente 237 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Il suddetto materiale è stato sequestrato mentre il soggetto, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato tratto in arresto e ristretto in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida di fronte al Gip.

Nella mattinata odierna, la Prima Sezione Penale presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per due volte al giorno.