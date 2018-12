Catania: volo umanitario per due piccole pazienti di 11 e 5 anni in gravi condizioni di salute [FOTO]

10 dicembre 2018 20:30

Volo umanitario per due piccole pazienti di 11 e 5 anni trasportate da Bergamo a Catania a bordo di un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino, le piccole sono in gravi condizioni di salute

E’ atterrato a Catania, intorno alle ore 19:30 di oggi, il velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha trasportato due bambine, in gravi condizioni di salute, da Bergamo a Catania.

Le piccole, di undici e cinque anni, rispettivamente ricoverate presso due diversi ospedali di Milano e Firenze, sono state condotte all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) “Eugenio Medea” di Bosisio Parini (LC) per poter poi raggiungere, in ambulanza, l’Aeroporto Orio al Serio di Bergamo. Qui, ad attendere le bambine, accompagnate dai rispettivi genitori e da un’equipe medica per l’assistenza durante il volo, il Falcon 900 dell’Aeronautica Militare, partito intorno alle 17:45 da Ciampino, sede del 31° Stormo.

L’aereo è successivamente atterrato sull’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania-Fontanarossa dove un’altra ambulanza attendeva le piccole pazienti.

La richiesta di trasporto è stata formulata dalla Prefettura di Lecco e inviata alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire questo genere di interventi a favore dei cittadini.

Dalla Sala Situazioni di Vertice è così partita la richiesta di attivazione del Falcon 900, uno degli assetti che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità.

​Attraverso i suoi Reparti di volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46a Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea in caso di emergenza.