2 dicembre 2018 23:04

Catania, domani l’iniziativa “Sport in Comune 2018”. La manifestazione sportiva, molto attesa ogni anno, avrà luogo presso la struttura sportiva Palacatania

Lunedì 3 dicembre, in occasione della “giornata internazionale delle persone con disabilità”, si svolgerà a Catania “Sport in Comune 2018”. La manifestazione sportiva, molto attesa ogni anno, avrà luogo presso la struttura sportiva Palacatania di Corso Indipendenza, dalle 8:30 alle 15. L’evento, organizzato dal Comitato Italiano Paralimpico, è patrocinato dal Comune di Catania, in collaborazione con l’Unità Spinale Unipolare Ospedale Cannizzaro, l’Unione Italiana Ciechi e la Federazione Italiana Disabilità Intellettiva e Relazionale. Un momento di sport di tutti e per tutti, che vedrà l’esibizione e la dimostrazione di svariate discipline olimpiche sportive da parte di atleti di caratura nazionale, internazionale e olimpica. Le esibizioni riguarderanno le seguenti discipline paralimpiche: Basket , Rugby, Danza Sportiva , Tennis Tavolo, Tiro con L’arco, Atletica Leggera, Pesistica , Vela, Canoa, Badminton, Bocce, Shodown, Motonautica e Tiro a Volo. Con la partecipazione degli alunni disabili e dei loro compagni, unitamente ai docenti di educazione fisica e di sostegno, i ragazzi avranno la possibilità di cimentarsi nelle discipline sportive insieme agli atleti paralimpici, vivendo così una giornata all’insegna dello sport integrato. In tal modo, potranno incentivare e implementare nella scuola la realizzazione di azioni significative che consentano a tutti gli alunni, disabili e non, di avvicinarsi alla pratica sportiva nel segno della collaborazione e del fairplay.