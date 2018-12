Catania: confisca per 1,5 milioni a soggetto appartenente ad un potente clan affiliato a “Cosa nostra”

24 dicembre 2018 07:37

Catania: confisca nei confronti di un soggetto appartenente ad un potente clan affiliato a “cosa nostra” catanese “Santapaola-Ercolano”

La DIA di Catania sta dando esecuzione ad un decreto di confisca, emesso dal Tribunale su proposta della locale DDA, diretta dal Procuratore della Repubblica dott. Carmelo Zuccaro, nei confronti di un soggetto appartenente ad un potente clan affiliato a “cosa nostra” catanese “Santapaola–Ercolano”, attivo nell’area di Librino, con diramazioni nel nord Italia e in Europa.

Il patrimonio oggetto dell’odierno provvedimento è ritenuto riconducibile al pregiudicato Salvatore Nizza, 46 anni, appartenente all’omonimo gruppo criminale, attivo nel quartiere Librino di Catania.

Il Nizza, unitamente ai fratelli Andrea Luca, nato a Catania nel 1986, Daniele, nato a Catania nel 1977, Giovanni, nato a Catania nel 1973, e Fabrizio, nato a Catania nel 1975 e collaboratore di giustizia, annovera numerose condanne per estorsione, associazione per delinquere di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, violazioni alla normativa in materia di armi e omicidio.

L’odierna confisca interessa unità immobiliari e beni mobili registrati per un valore complessivo di circa 1 milione e mezzo di euro.