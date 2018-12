A20 Messina-Palermo: modifiche alla viabilità per accertamenti tecnici [INFO UTILI]

18 dicembre 2018 14:02

Il CAS preannuncia le modifiche della viabilità sull’A20 Messina-Palermo con chiusura di carreggiata di sorpasso e restringimento di carreggiata

Per accertamenti tecnici (controlli strutturali e di monitoraggio) sull’A20 Messina-Palermo, dei due Viadotti Buzza – posti in entrambe le direzioni di marcia (lato mare per PA, e lato monte per ME) della tratta, in corrispondenza geografica del comune di Caronia – è stata disposta la provvisoria chiusura della corsia di sorpasso fino alla ultimazione degli accertamenti tecnici.

Gli utenti – in entrambe le direzioni di marcia – dovranno utilizzare un temporaneo restringimento di carreggiata, appositamente realizzato. Viabilità con limiti di velocità e divieto di sorpasso. In loco apposita cartellonistica con indicazione lavori e deviazioni.