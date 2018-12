30 dicembre 2018 16:55

Capodanno: come ogni anno Google dedica un doodle per la notte di San Silvestro, tutto pronto per festeggiare l’arrivo del 2019

E’ tutto pronto per Capodanno e l’avvento del 2019 e come ogni anno Google dedica un doodle al “rito di passaggio” della notte di San Silvestro. L’allegro e colorato doodle ritrae due elefantini viola: uno di questi è impegnato nei preparativi per la festa, mentre l’altro si intrattiene, nell’attesa mangiando pop corn.