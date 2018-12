Capo d’Orlando festeggia il 2019 con i disabili e gli anziani: sul lungomare il “Pranzo d’inizio anno”

31 dicembre 2018 12:00

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale di Capo d’Orlando per festeggiare il nuovo anno con i disabili e gli anziani

Capo d’Orlando festeggia il nuovo anno con i disabili e gli anziani. L’iniziativa si terrà giovedì 4 gennaio dalle ore 12,30 presso il ristorante “Il Mulino” sul lungomare Andrea Doria. La “Giornata di socializzazione/pranzo d’inizio anno” è organizzata dall’Amministrazione Comunale e rivolta ad anziani e diversamente abili. Saranno oltre 300 le persone che parteciperanno all’iniziativa e che possono recarsi all’Ufficio Servizi Sociali di Palazzo Satellite per ritirare il voucher d’invito. Per quanto riguarda gli anziani, possono presentarsi le donne sopra i 55 anni e gli uomini dai 60 anni in su.