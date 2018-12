Cannizzaro porta a Reggio Calabria il quartier generale di Forza Italia: Domenica grande convention con Tajani, Gelmini e decine di deputati Azzurri

14 dicembre 2018 16:12

Reggio Calabria ospiterà nel pomeriggio di Domenica la convention di Forza Italia “L’Italia del Sud” con i più importanti vertici del partito azzurro: il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani e la capogruppo alla Camera Gelmini

Reggio Calabria diventerà Domenica 16 Dicembre un vero e proprio “quartier generale” di Forza Italia: il partito azzurro lancerà le attività politiche in vista della campagna elettorale per le elezioni europee, regionali e comunali trainato dal giovane deputato reggino Francesco Cannizzaro, che per la convention “L’Italia del Sud” è riuscito a mobilitare tutto il partito raccogliendo in riva allo Stretto decine di deputati e i leader Azzurri. All’incontro, infatti, parteciperà il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, oltre alla Capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini. Tra i deputati attesi a Reggio anche Matteo Dall’Osso, malato di SLA e scaricato dal Movimento 5 Stelle proprio nei giorni scorsi.

