Berlusconi chiama, Cannizzaro risponde: il leader di Forza Italia si complimenta con il giovane deputato reggino per la convention “L’Italia del Sud” di Reggio Calabria

18 dicembre 2018 17:12

Reggio Calabria, l’indiscrezione da Forza Italia: Berlusconi ha telefonato Cannizzaro per complimentarsi con il giovane deputato reggino ideatore dell’iniziativa

“L’Italia del Sud” è stato sicuramente un evento che lascia sul campo la certezza di un partito vicino ai territori della Calabria ma, soprattutto, vicino al suo uomo di punta in Calabria. Francesco Cannizzaro, che dopo aver incassato il sostegno incondizionato e l’amicizia sincera dei colleghi parlamentari, accorsi in massa al suo invito, si è tolto la soddisfazione di ricevere “la” telefonata, per il tramite dell’On. Gelmini, del Cavaliere Berlusconi. Una chiamata dove il Presidente, e Patron, di Forza Italia non ha risparmiato ringraziamenti e complimenti al giovane deputato reggino, meritevole di aver dato il via ad una ripartenza del partito forzista nel Sud del Paese. Con voce chiara e rassicurante, a detta dei presenti, Berlusconi ha ribadito la necessità di un forte radicamento sul territorio, elogiando in tal senso il gran lavoro svolto da Cannizzaro e la sua incrollabile fiducia sui risultati ancora tutti da conseguire.