Manovra, il Governo approva l’emendamento Cannizzaro per l’Aeroporto dello Stretto. Tripodi: “risultato storico e straordinario”

3 dicembre 2018 18:59

Tripodi: “Reggio Calabria torna a volare. Sono felice ed estremamente orgogliosa di aver sottoscritto l’emendamento a prima firma Cannizzaro che assegna 25 milioni di euro all’Aeroporto Tito Minniti”

“Reggio Calabria torna a volare. Sono felice ed estremamente orgogliosa di aver sottoscritto l’emendamento a prima firma Cannizzaro che assegna 25 milioni di euro all’Aeroporto Tito Minniti”. E’ quanto afferma, con un post sui social, la deputata di Forza Italia Maria Tripodi. “Dopo pochi mesi di legislatura – prosegue Tripodi – portiamo a casa un risultato storico e straordinario per Reggio e tutta la Calabria. Questa è Forza Italia, dalle parole alla concretezza. L’Emendamento approvato in Commissione Bilancio e’ di estrema importanza per lo sviluppo del territorio calabrese”.