Caldo anomalo nel giorno del Solstizio d’Inverno in Calabria e Sicilia: temperature massime di +21°C 

21 dicembre 2018 22:30

Caldo anomalo al Centro/Sud Italia: le temperature massime di oggi hanno raggiunto i +21°C in alcune località di Calabria e Sicilia, ecco tutti i dati

Altro che Solstizio d’Inverno: al Centro/Sud Italia e in Liguria sembra piuttosto primavera! Le temperature massime di oggi hanno raggiunto +17°C a Grosseto, +16°C a Roma, Guidonia, Latina e Pratica di Mare, +15°C a La Spezia. In Sardegna spiccano i +19°C di Macchiareddu, ma le Regioni in cui ha fatto più caldo sono state le più meridionali del Paese, Calabria e Sicilia, dove moltissime località hanno superato i +18°C in alcuni casi arrivando addirittura a +21°C. Ecco le massime più elevate:

Calabria : +21,5°C a Luzzi, +21,3°C a Botricello, +18,7°C a Castrovillari e Bovalino, +18,4°C a Bova, +18,3°C a Gioiosa Ionica, +18,1°C a Soverato e Roccabernarda

: a Luzzi, a Botricello, a Castrovillari e Bovalino, a Bova, a Gioiosa Ionica, a Soverato e Roccabernarda Sicilia: +20,8°C a Gela, +20,0°C a Lentini, +19,9°C a Ispica, +19,8°C a Riposto e Butera, +19,4°C a Ribera, +19,3°C a Giampilieri, +19,2°C a Mazzarone, +19,1°C a Caltagirone, +19,0°C a Paternò, +18,9°C a Catania e Francofonte, +18,8°C a Siracusa e Mineo, +18,7°C a Comiso, +18,6°C a Licata.

Questo caldo è solo un piccolo assaggio delle temperature elevatissime che ci aspettano nei prossimi giorni: tra il weekend e la vigilia di Natale avremo valori di ben oltre +20°C su gran parte del Paese (Nord/Ovest compreso), con picchi vicini ai +25°C sulle isole maggiori. E l’Anticiclone, prospettato per Natale da MeteoWeb con grande anticipo, secondo gli ultimi aggiornamenti persisterà anche a Capodanno. Come se oggi, anzichè scoccare il Solstizio d’Inverno, fosse stato il giorno dell’Equinozio di Primavera…