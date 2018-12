Calabria: una nuova legge regionale sulla violenza alle donne, apprezzamento dell’osservatorio regionale

16 dicembre 2018 21:44

Apprezzamento per l’iniziativa della terza commissione consiliare sanità e politiche sociali di varare una nuova legge sulla prevenzione ed in contrasto alla violenza alle donne è stato espresso da Mario Nasone e da Giovanna Cusumano, rispettivamente coordinatore e vice coordinatore dell’osservatorio regionale sulla violenza di genere. La regione Calabria infatti ha una legge, la n.20 del 2017, ormai datata, che non tiene conto dei mutamenti avvenuti in questi dieci anni, della sua continua crescita, delle diverse forme di violenza, dei cambiamenti della normativa internazionale e nazionale. L’audizione concessa ai referenti dell’osservatorio dalla Terza Commissione, guidata dal Presidente Michele Mirabello, ha offerto ai commissari la possibilità di valorizzare il lavoro svolto da questo organismo di cui il Consiglio regionale si è voluto dotare per avere una fotografia del fenomeno e delle criticità da affrontare. In questa occasione è stato presentato alla commissione il documento contenente le proposte emerse in occasione della prima conferenza regionale sulla violenza alle donne dell’ottobre scorso frutto dei contributi dei diversi attori istituzionali e sociali che hanno partecipato. In particolare, oltre a quanto positivamente previsto dal progetto di legge 285/2017, si è proposto il rafforzamento della rete dei centri anti violenza attivandoli in tutti gli ambiti territoriali inter-comunali e garantendo loro accreditamento e finanziamenti stabili, l’aumento della case rifugio, misure per garantire con tempestività sostegno alloggiativo ed economico alle donne che denunciano e a quelle che escono dalla case di accoglienza per dare loro autonomia, azione di monitoraggio congiunta tra osservatorio, regione, Istati ed Università calabresi, coinvolgimento dell’osservatorio in tutti i tavoli dove si programmano gli interventi su questo versante. Sulla copertura economica della nuova legge si auspica un incremento consistente degli stanziamenti attraverso un conseguenziale aumento del fondo regionale per le politiche sociali e la previsione di un capitolo di bilancio dove fare confluire tutti i fondi regionali, nazionali. In particolare si è rilanciata la proposta emersa da più parti nella conferenza di utilizzare in modo consistente i fondi comunitari attraverso un piano regionale organico di prevenzione e di contrasto al fenomeno finora sottovalutato della violenza alle donne.