Calabria, Tassone: “giudizio negativo su giunta OLiverio”

29 dicembre 2018 20:24

Calabria, Tassone: “non do giudizi, mi fermo a quelli politici sulla gestione amministrativa del presidente della Regione Calabria Mario Oliverio che, da tempo, ho definito il peggiore”

“Non do giudizi, mi fermo a quelli politici sulla gestione amministrativa del presidente della Regione Calabria Mario Oliverio che, da tempo, ho definito il peggiore”. Lo ha detto il segretario nazionale del Nuovo Cdu, Mario Tassone, a margine di un incontro nella sede del partito a Catanzaro. “Ho fatto anche atto di pentimento – ha aggiunto Tassone – perchè nel 2014 come partito lo abbiamo votato, ma dopo due mesi non ho potuto fare altro che esprimere questo giudizio. E rimane un giudizio politico. Non credo che la vicenda giudiziaria possa essere commentata. Seguirà un altro filone. So che l’opposizione chiede le dimissioni di Oliverio. E’ giusto chiedere le dimissioni ma non sotto l’impulso della magistratura, piuttosto per l’inefficienza della gestione amministrativa. Io non ho mai strumentalizzato le vicende giudiziarie”.