Calabria: soggetto psichiatrico minaccia i passanti e si barrica in casa con propositi autolesivi

30 dicembre 2018 17:33

Belcastro (CZ): i cittadini hanno notato la presenza di un soggetto che, armato di coltello, stava danneggiando oggetti di arredo urbano

Una lunga nottata ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina nel territorio del Comune di Belcastro. Un intervento cominciato nel pomeriggio di ieri con le segnalazioni di più cittadini che hanno attivato il sistema di pronto intervento dell’Arma, riferendo della presenza di un soggetto, nei vicoli del piccolo borgo, che, armato di coltello, stava danneggiando oggetti di arredo urbano, inveendo e minacciando alcuni passanti. Alla vista dei militari intervenuti, il soggetto segnalato, un belcastrese sottoposto a libertà vigilata allontanatosi dalla struttura psichiatrica che lo aveva in cura, si è chiuso a casa, cominciando ad inveire contro gli operanti e manifestando intenti autolesivi. La lunga opera di negoziazione (circa dodici ore) messa in atto dai carabinieri ha consentito, con il supporto dei sanitari del 118 e dei VV.F., di far desistere il soggetto e ricorrere alle cure del caso, operando nella massima cornice di sicurezza e senza che venissero arrecati danni a persone o cose.