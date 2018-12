17 dicembre 2018 11:02

Dal 2013 al 2017 in Calabria il parco circolante di motrici è cresciuto del 12,7%. Nello stesso periodo il parco circolante di rimorchi è aumentato del 6,5%

Il parco circolante di motrici in Calabria, secondo i dati più recenti disponibili, è composto da 6.137 unità ed è cresciuto, dal 2013 al 2017, del 12,7%. Sempre in Calabria il parco circolante di rimorchi è composto da 11.218 unità, ed è cresciuto del 6,5% dal 2013 al 2017. Questi dati emergono da un’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro sulla base dei dati Istat. Secondo l’elaborazione del Centro Ricerche Continental Autocarro le province calabresi in cui il parco circolante di motrici è cresciuto di più dal 2013 al 2017 sono Cosenza (+23,8%), Catanzaro (+13%) e Reggio Calabria (+10%). Le province con la maggior crescita del parco circolante di rimorchi sono Cosenza (+11,2%) e Catanzaro (+6,9%). In Italia, sempre secondo i dati più recenti disponibili, il parco circolante di motrici è composto da 172.921 unità ed è cresciuto del 15,7% rispetto al 2013, mentre il parco veicolare di rimorchi è composto da 379.126 unità ed è aumentato del 9,4% rispetto al 2013. “La crescita del settore dei trasporti su strada – sottolinea Enrico Moncada, responsabile della Business Unit Truck Replacement di Continental Italia – passa anche dalla capacità di rispondere a molteplici sfide e dai miglioramenti conseguiti per ciò che riguarda l’efficienza e la compatibilità ambientale delle attività di trasporto. Per questo Continental fornisce una gamma completa di prodotti e servizi alle aziende che operano in questo settore, con l’obiettivo di affermarsi come un vero e proprio Solution Provider in grado di supportare le società di trasporto in ogni fase della loro attività, in Italia così come all’estero”.