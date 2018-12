Calabria: morto il procuratore capo Bruno Giordano

28 dicembre 2018 11:16

Il procuratore Capo Bruno Giordano era stato anche a Reggio Calabria, Palmi, Paola e a Vibo Valentia

E’ morto a 66 anni, dopo una lunga malattia, il procuratore capo di Vibo Valentia Bruno Giordano. La sua carriera si è sviluppata in 38 anni di servizio trascorsi tra Reggio Calabria, Palmi, Paola e Vibo. “Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa del procuratore capo di Vibo Valentia Bruno Giordano, un magistrato attento, rigoroso e animato da un profondo senso del dovere – afferma in una nota il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori -. Malgrado una lunga e debilitante malattia, Giordano ha continuato a lavorare fino all’ultimo e a servire quello Stato cui ha dedicato un’intera vita. Con Giordano se ne va un magistrato esemplare che, in poco piu’ di un anno di mandato, ha saputo essere un baluardo insuperabile per l’affermazione della legalita’ nella provincia di Vibo“.