16 dicembre 2018 17:48

E’ morto in Calabria il testimone di giustizia Nello Ruello: tante le sue battaglie per la legalità. Negli ultimi anni di vita si è battuto contro la decisione di revocargli la scorta

Con un post su Facebook l’avvocato Giovanna Fronte ha annunciato la morte del testimone di giustizia vibonese, Nello Ruello, che ha assistito per oltre 15 anni nelle sue tante battaglie per la legalità. “Per me – ha commentato l’avvocato Fronte – Nello è stato non solo un cliente ma anche un amico. Sicuramente da lui ho imparato tanto. La sua morte mi lascia un vuoto profondo”. Negli ultimi anni di vita si è battuto contro la decisione di revocargli la scorta: ne scaturì una battaglia conclusasi con la decisione della giustizia amministrativa di riassegnargli la protezione.