Allarme criminalità in Calabria: in fiamme noto lido balneare

28 dicembre 2018 11:11

Allarme criminalità in Calabria: un incendio ha danneggiato parzialmente la struttura di un lido balneare in località Marincoli a Simeri Crichi

Allarme criminalità in Calabria. Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha danneggiato parzialmente la struttura di un lido balneare in località Marincoli a Simeri Crichi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina supportati da un’autobotte inviata dal comando provinciale di Catanzaro. L’intervento immediato dei Vigili del Fuoco ha consentito di limitare i danni provocati in larga parte dal denso fumo sprigionato dalle fiamme che ha invaso i locali annerendo le pareti.