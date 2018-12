Calabria: riunione giunta regionale, ecco i provvedimenti adottati

31 dicembre 2018 15:14

Riunione, questa mattina, della Giunta Regionale, presieduta dell’assessore anziano Franco Rossi, con l’assistenza del Segretario generale Ennio Apicella. Nella seduta, su proposta dell’assessore al Lavoro Angela Robbe, l’esecutivo ha effettuato la presa d’atto della modifica ed integrazione organica dell’ Azienda Calabria Lavoro; su proposta dell’assessore al Bilancio e Personale Maria Teresa Fragomeni, sono stati approvati l’adeguamento per l’anno 2019 del piano di formazione per il personale della Giunta Regionale 2017-2018 ed inoltre alcune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020. Proposta dall’assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno è stata approvata la programmazione del fabbisogno annuale 2018 e triennale 2018-2020 delle risorse umane dell’Azienda Territoriale Residenziale Pubblica della Calabria. Deliberato ancora, su proposta dell’assessore all’Istruzione e Attività Culturali Maria Francesca Corigliano, il Piano della rete scolastica e della programmazione dell’offerta formativa della Regione Calabria per l’anno scolastico 2019-2020. Approvati quindi il documento “organizzazione di Protezione Civile e elementi conoscitivi del territorio della Regione Calabria”, ai fini del raggiungimento dell’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri , Dipartimento della Protezione Civile, ed il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie regionali dirette ed indirette.