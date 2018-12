23 dicembre 2018 19:16

Tragedia in Calabria: donna di 36 anni di nazionalità dominicana è morta precipitando da una finestra del palazzo in cui abitava

Tragedia in Calabria dove una donna di 36 anni di nazionalità dominicana è morta precipitando da una finestra del palazzo in cui abitava a Scalea, in provincia di Cosenza. Ad accorgersi del corpo nel cortile del palazzo è stata una vicina che ha avvertito i carabinieri. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente, un suicidio oppure un omicidio. Gli investigatori, per cercare di fare chiarezza sulla vicenda, stanno sentendo i vicini di casa ed il compagno.

Foto di repertorio