Calabria: teneva in casa un’arma clandestina e droga, arrestato 46enne

4 dicembre 2018 17:27

I Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno durante un controllo hanno arrestato 46enne per detenzione di armi e droga

Nella corso della mattinata odierna, 04 dicembre 2018, i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, durante un preordinato servizio finalizzato a contrastare i reati in materia di armi e munizioni, traevano in arresto, in flagranza di reato, Raffaele De Pasquale 46enne originario della Germania.

Nello specifico, i militari, alle prime luci dell’alba, si recavano presso l’abitazione del DE PASQUALE per eseguire una perquisizione domiciliare ove, dopo le prime rimostranze del soggetto ad essere perquisito, è stata rinvenuta una pistola clandestina completa di caricatore all’interno di una busta in cellophane. La pistola è stata rinvenuta sul tetto della propria abitazione, lanciata sullo stesso tetto dal DE PASQUALE al momento dell’arrivo dei militari operanti.

Inoltre, sempre sul tetto e sul balcone di casa del DE PASQUALE, sono stati rinvenuti nr. 6 proiettili cal. 7.65 compatibili con l’arma rinvenuta.

Nel prosieguo della perquisizione sono stati invece rinvenuti circa una decina di grammi di sostanza stupefacente suddivisi in due dosi, all’interno di un armadio contenente, tra l’altro, una somma contante, sia in monete che in banconote, cospicua.

Per tali motivi il DE PASQUALE è stato tratto in arresto dopo le formalità di rito e verrà tradotto presso la casa circondariale di Vibo Valentia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.