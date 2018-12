Sicilia, l’ospedale Buccheri La Ferla tra le eccellenze nel trattamento dei tumori alla prostata 

17 dicembre 2018 16:43

L’ospedale Buccheri La Ferla tra le eccellenze in Sicilia per il trattamento dei tumori alla prostata

L’Ospedale Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli di Palermo si conferma fra le migliori strutture di cura in Sicilia nel campo del tumore alla prostata, dalla diagnosi al trattamento e all’assistenza nelle fasi piu’ avanzate della malattia L’ospedale, per il secondo anno consecutivo, ha ricevuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 del percorso diagnostico-terapeutico assistenziale. “Il tassello principale- spiega Nicolo’ Borsellino, direttore UOC di Oncologia Medica e coordinatore del PDTA del tumore prostatico- consiste nell’essere partiti dal concetto di multidisciplinarieta’, che e’ alla base della messa a punto del PDTA. Gli specialisti di patologia si riuniscono e, insieme, stabiliscono i protocolli a monte; poi in fase attuativa, gli stessi specialisti si riuniscono per stabilire la terapia personalizzata per ogni singolo paziente“.