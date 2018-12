Basket: faticosa vittoria per gli Svincolati Milazzo

28 dicembre 2018 17:48

Faticosa vittoria per gli Svincolati Milazzo contro la Nuova Pallacanestro Marsala

Una vittoria ottenuta con le unghie e con i denti nell’ultima giornata nel girone di andata quella degli Svincolati Milazzo, i quali si sono imposti sulla Nuova Pallacanestro Marsala confermando il primo posto in classifica. Privi ancora di Barbera e Sofia (previsto il loro rientro dopo la sosta), i padroni di casa, ospiti al PalAlberti di Barcellona P.G., hanno sempre condotto la gara, sebbene nei primi due quarti abbiano avuto palesi difficoltà nell’imporsi a fronte d’un avversario, che in alcuni tratti ha cercato di provocarli psicologicamente. Matteucci in avvio per il Marsala è stato il primo realizzatore, cui ha replicato la capolista, che ha realizzato una tripla con Jankovic (25 i punti finali per lui). Pizzo, autentico trascinatore degli ospiti, ha risposto con una nuova realizzazione da oltre l’arco; ma Mobilia, autentico e valoroso condottiero per i ragazzi di Coach Maganza, è andato a segno dalla lunga distanza. Dopo i primi cinque minuti il punteggio è sul 13-5.

Coach Grillo ha chiamato time-out cercando di infiammare i suoi, ma al rientro è stato Ivkovic a realizzare dopo una bella penetrazione ed a portare gli Svincolati sul + 10. Frisella M. e Pizzo per il Marsala si mettono in luce in quella fase, ma pronta è stata la risposta mamertina, che ancora con Jankovic sugli scudi hanno raggiunto il +11 a 3’20 dalla prima sirena. Nei minuti finali del primo quarto gli ospiti hanno diminuito il gap ed accorciato ancora concludendo la frazione sul 20-14. Il secondo periodo con nessuna realizzazione nei primi due minuti ha visto Jankovic a segno con una tripla per il canestro del + 9. Il marsalese Amato ha riportato sotto i suoi con ben cinque punti consecutivi facendo segnare sul tabellone il punteggio di 23-19 a 3’50 dal riposo lungo. Coach Maganza ha richiamato time-out non contento di quanto espresso dalla propria compagine. Al rientro è Catanesi per gli Svincolati a colpire da oltre l’arco e dopo un canestro realizzato da Vento il punteggio è sul 30-21 a 2’00 dalla penultima sirena; ancora Amato sugli scudi per gli ospiti andando negli spogliatoi col risultato di 32-25. La terza frazione, da dimenticare, ha causato i molti errori da entrambe le squadre: nella capolista Klevinskas si carica di falli e viene richiamato in panchina, mentre Ivkovic, subito un colpo al volto, è costretto a rimanere fuori per più minuti. Frisella M. per gli ospiti ha portato i suoi sino al -3 a 5’00 dalla penultima sirena. Jankovic è in stato di grazia e gli Svincolati Milazzo sono tornati sul +7 ponendo in essere un sostanziale equilibrio nei minuti finali col quarto a chiudersi sul 42-36. Si è ripartito con Pizzo a segno per i marsalesi, poi Ivkovic, ripresosi dalla botta subìta, ha realizzato due canestri consecutivi; ma il Marsala non molla e si è rifatto sotto ancora con Pizzo in evidenza (23 i punti finali per lui).

La buona vena realizzativa del numero 3 ospite per il -4 a 5’40 dalla sirena, punteggio 50-46. Klevinskas e Jankovic per il nuovo allungo dei padroni di casa (+ 7), ma pronta la risposta dei bianco blu ospiti per il -3 a 2’10 dal termine. Sempre Jankovic, lucido e freddo ai tiri liberi, per il + 5 dei Maganza Boys a 1’40 dalla fine. I ragazzi di coach Grillo hanno visto affievolirsi le possibilità di recuperare la gara e dopo due liberi andati a segno di Mobilia è game over. Gli Svincolati si aggiudicano il match con un + 8 inchiodando il punteggio finale sul 67-59.

Stanchi, ma visibilmente soddisfatti alcuni protagonisti della vittoria: «Quando si avvicinano le feste, non è facile trovare la giusta concentrazione. – ha spiegato Claudio Costantino – Gli avversari erano molto organizzati e dal terzo quarto noi, tornati ad essere una squadra, abbiamo conseguito la vittoria a testimoniare che il gruppo unito è l’unica forza che ci permette di vincere». «L’inizio partita ha influito moltissimo, perché gli avversari, giunti in ritardo, hanno impostato l’andamento della gara su un criterio psicologico. – ha rilevato Enrico Mobilia – Il mio apporto s’impernia su un gioco costante ed intenso allo scopo continuo di mirare alla vittoria». Particolarmente risolutivo si è rivelato il contributo del fuoriclasse Francesco Colosi: «È stata una partita molto combattuta, perché i nostri antagonisti hanno fatto di tutto per farci perdere lucidità, ma noi non abbiamo deluso. – ha commentato la star Colosi – Vedendo i miei compagni poco concentrati nel primo quarto, ho deciso di dare una scossa all’ambiente corroborando psicologicamente soprattutto gli stranieri, non abituati a gare tanto infuocate, a totalizzare punti il più possibile».

Svincolati Milazzo – Nuova Pallacanestro Marsala 67 – 59

Parziali: 20/14 32/25 42/36

Svincolati Milazzo: Catanesi 5, Siracusa, Ivkovic 15, Jankovic 25, Costantino, Vento 4, Mobilia 12, Colosi 3, Gerbino, De Paoli, Klevinskas 3. All. Maganza.

Nuova Pallacanestro Marsala: Pizzo 23, Rappa, Dosen 1, Montagno, Frisella M. 17, Frisella E. 1, Matteucci 2, Amato 15, Sciré, Marrone. All. Grillo.

Arbitri: Centorrino / Beccore

Foti Rodrigo