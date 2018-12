Basket in Carrozzina a Reggio Calabria: procede a gonfie vele la Farmacia Pellicanò BIC

11 dicembre 2018 11:08

Reggio Calabria: terminata la prima fase del progetto “MettiAmoci in gioco” svoltosi all’Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” della Dirigente Eva Nicolò, che ha coinvolto 366 alunni delle scuole medie e 236 delle scuole elementari

Procede a gonfie vele la Farmacia dott.ssa Pellicanò R.C. BIC, non solo sul campo raggiungendo la quarta vittoria consecutiva (la prima in casa contro I Ragazzi di Panormus, vincendo di 38 punti!), grazie alle imprinting tecnico tattico del coach Antonio Cugliandro, così divenendo “Campione d’inverno” nella classifica del girone D del Campionato di Basket in Carrozzina serie B, ma anche e soprattutto fuori dal campo. Ed infatti, è appena terminata la prima fase del progetto “MettiAmoci in gioco” svoltosi all’Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” della Dirigente Eva Nicolò, che ha coinvolto 366 alunni delle scuole medie e 236 delle scuole elementari. Prima fase: quella della conoscenza, del confronto e del primo approccio al basket in carrozzina. Il progetto tende, attraverso le innumerevoli attività, all’integrazione ed inclusione sociale, all’abbattimento delle barriere mentali, al superamento del concetto della differenza tra lo sport in piedi e da seduti e, non per ultimo, alla condivisione delle proprie diverse abilità sull’onda di uno dei principi coniati dal Vice Presidente della Associazione ed ideatrice del progetto, Amelia Eva Cugliandro: “la differenza è il quid pluris che ci rappresenta e che ci rende meravigliosamente unici”. Progetto che a breve procederà con le altre fasi ed a cui parteciperanno diversi Istituti Scolastici del territorio calabrese, tra i quali coloro che ormai ne sono gli emeriti rappresentanti, ossia gli alunni dell’indirizzo sportivo dell’Istituto “Vittorino – Da Feltre” della Dirigente Rita Manganaro, grazie anche alla sensibilità ed intraprendenza della Prof.ssa Katia Romeo, che partecipa sin dalla sua prima edizione. Ed è percorrendo questa strada che il Team Reggino, in partnership con la FIPIC, la Gazzetta dello Sport e la Briantea84 (ideatrice e vincitrice del progetto Vodafone – OSO), organizzerà a Reggio Calabria dal 2 al 5 gennaio il Candido Cannavò Junior Camp dedicato a ragazzi e ragazze (8-22 anni) con disabilità motoria di qualsiasi tipo, ai fini dell’avvicinamento allo sport del basket in carrozzina. Tutto questo è possibile grazie agli splendidi atleti della Farmacia dott.ssa Pellicanò R.C. BIC del Presidente Stefano De Felice, che dimostrano quotidianamente di essere dei campioni nello sport e nella vita, simbolo e fonte di ispirazione, tanto da essere ripetutamente contattati dalle altre Associazioni del territorio calabrese per svolgere attività in partnership. Atleti che abbracciano a 360° il progetto e gli ideali societari: sport, inclusione ed integrazione, seguendo le indicazioni del Team societario tra cui Astrid Praticò ed i graditissimi ritorni di Luigi Casile e di Ferdinando Meduri, facendosi coinvolgere nelle tantissime attività, in primis l’allenamento mentale con l’Aspic Psicologia e per lo Sport Reggio Calabria Italy e l’allenamento fisico con la Palestra Antéros, quale rappresentazione del connubio Mens sana in corpore sano. Ma questo è solo un accenno delle tante attività della Farmacia dott.ssa Pellicanò R.C. BIC, sempre pronta a stupire ed a stupirsi con nuovi ed entusiasmanti progetti, come quello che si svolgerà nei prossimi giorni. Ed infatti, il 17 dicembre, ore 20.00 al Palalumaka si svolgerà il “BasketB…All Togheter”: Special Match tra gli atleti della Farmacia dott.ssa Pellicanò R.C. BIC e gli atleti della Beretta LumaKa nell’ottica del motto lo sport è di tutti e per tutti! Ed allora, tutti al Palalumaka lunedì 17 dicembre, ore 20.00.