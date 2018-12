11 dicembre 2018 14:24

Bagnara nella rete dei comuni del cuore di Telethon grazie all’impegno dell’Assessore Ruggiero

L’amministrazione, su input dell’assessore al welfare Silvana Ruggiero, ha ottenuto un importante riconoscimento, infatti, Telethon ha inserito il comune di Bagnara nella rete dei “comuni del cuore”. Grazie a questo, ogni iniziativa portata avanti da Telethon vedrà Bagnara protagonista già da sabato 15 e domenica 16 in Piazza Matteotti. In questo grande progetto di umanità e solidarietà s’inserisce la prima iniziativa prevista “A Natale rispondi #presente con il cuore”. Iniziative a costo zero per l’ente, infatti, Telethon richiede solo spazi adeguati per gli stand dove con l’acquisto di un cuore di cioccolato sarà possibile sostenere la ricerca. “Ho fortemente voluto portare avanti questo progetto con Theleton – ha dichiarato l’assessore Ruggiero – perché prima da madre e poi da amministratore, ho sempre sostenuto l’attività benefica di questa realtà considerandola lodevole in ogni sua iniziativa. Per questo ho voluto dare un input affinchè anche il nostro Comune fosse protagonista e sostenesse attivamente chi lavora ogni giorno per ricercare cure per le malattie rare. È un grande segno di solidarietà e umanità che servirà anche a sensibilizzare la comunità nei confronti di chi vive quotidianamente una sofferenza indescrivibile. Continuiamo, dunque – ha concluso la Ruggiero – ad amministrare affinchè ci possa essere una Bagnara sempre più solidale e fondata su sani principi e nobili sentimenti”. Ecco che il “normale” amministrare fa un salto e guarda oltre. Così, con piccoli gesti che non incidono sulle casse comunali, si può fare tanto, mettendo in atto iniziative che sensibilizzano e “umanizzano”, grande segno di civiltà in un mondo sempre più freddo e distaccato da realtà difficili come chi vive la malattia. L’esperienza di madre e di amministratore non ha lasciato indifferente la Ruggiero che ha, fin da subito, sposato una così nobile iniziativa perché «solo così possiamo creare una rete che vada oltre leggi asettiche e lontane dalle vere problematica – ha ribadito la Ruggiero – solo così possiamo crescere come comunità e come persone”.