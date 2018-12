Autostrada Messina-Catania: riapre lo svincolo di Taormina

22 dicembre 2018 14:00

Finita un’odissea durata mesi: riapre in entrambe le direzioni di marcia lo svincolo di Taormina

Lo svincolo di Taormina è stato riaperto in entrambe le direzioni di marcia. La notizia era già stata preannunciata dall’assessore Falcone, durante il tavolo a Palazzo dei Leoni, con Cas, il sindaco De Luca e l’onorevole Danilo Lo Giudice. Con la riapertura dello svincolo finisce un’odissea durata ben 2 mesi. I lavori, come promesso dall’assessore alle Infrastrutture, sono stati ultimanti in tempo per evitare ulteriori disagi visto l’imminente arrivo del Natale. Come da programma inoltre è stato ridotto a due chilometri il tratto il doppio senso di marcia tra Giardini Naxos e Taormina.