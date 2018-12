Lavori sull’Autostrada Messina-Catania: De Luca chiede un vertice con il Cas e l’assessore Falcone

10 dicembre 2018 15:00

De Luca e l’onorevole Lo Giudice chiedono un incontro con il vertici del Cas e l’assessore regionale Falcone: appuntamento a Palazzo dei Leoni a Messina

Il Sindaco Metropolitano dott. Cateno De Luca e l’on. Danilo Lo Giudice hanno richiesto un incontro all’on. Marco Falcone, Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per discutere delle precarie condizioni dell’autostrada A18 Messina-Catania, anche a seguito delle pressanti mobilitazioni sorte nei giorni scorsi, al fine di conoscere lo stato dell’arte e la programmazione degli interventi che riguardano questa importante arteria, che presenta numerosi disagi e interruzioni viarie. All’incontro saranno, altresì, presenti i vertici del Consorzio per le Autostrade Siciliane alfine di informare la Cittadinanza in merito alle azioni che si stanno intraprendendo.

La riunione, che sarà pubblica, si svolgerà nel Salone degli Specchi di Palazzo degli Specchi giovedì 13 dicembre 2018 alle ore 16.30.