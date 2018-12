11 dicembre 2018 19:55

Panico sull’Autostrada Palermo-Catania: tir avvolto dalle fiamme

Panico per gli automobilisti in viaggio quest’oggi sull’Autostrada A19 Palermo-Catania. Un tir nei pressi dello svincolo di Altavilla Milicia ha preso fuoco. Il traffico, in direzione Catania ha subito pesanti rallentamenti, dal momento che il tratto interessato dall’incendio è stato chiuso per consentire gli interventi dei mezzi di soccorso. Fortunatamente non si registrano feriti, la strada è stata riaperta al traffico. Ancora da accertate le cause del rogo.