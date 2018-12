Autorità Portuale dello Stretto, orgoglio cinquestelle: “Tassello fondamentale per la continuità territoriale fra Messina e Reggio Calabria” [INTERVISTE]

17 dicembre 2018 14:30

L’Autorità Portuale dello Stretto è realtà: il nuovo sistema unisce i porti di Messina, Milazzo, Reggio e Villa San Giovanni

Orgoglio cinquestelle per l’approvazione della 16ª Autorità Portuale dello Stretto. Il nuovo sistema, in prima battuta bocciato dal Delrio, è diventato legge e raccoglie un’unica realtà i porti di Messina, Milazzo, Reggio e Villa San Giovanni. Il prossimo step è quello al Ministero, per i decreti attuativi. L’Autorità Portuale dello Stretto sarà rappresentata in maniera paritetica da tutte le realtà confluite nel nuovo sistema: il comitato di gestione avrà un presidente e sarà composto da un rappresentante per la Sicilia e uno per la Calabria e due membri in rappresentanza delle Città Metropolitane di Messina e di Reggio Calabria.

Clima di festa questa mattina nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, dove la deputazione regionale e nazionale cinquestelle ha raccontato alla città tutti le fasi che hanno condotto all’approvazione della legge e spiegato i vantaggi del nuovo sistema.

“Sembrava che non dovesse mai accadere- ha raccontato ai nostri microfoni il deputato regionale cinquestelle di Messina De Luca– e invece l’Autorità Portuale dello Stretto è realtà. Avevamo preso un impegno con il territorio e lo abbiamo portato avanti con coerenza. Questo è un momento molto importante per la città perché segna un’alba”.

E a chi ha parlato di scippo ai danni di Reggio, De Luca replica: “Il Porto di Reggio non sarà assolutamente penalizzato, anzi sarà valorizzato. Nelle prossime settimane insieme alla collega Zafarana promuoveremo un incontro con i sindaci di Reggio Calabria e Villa San Giovanni. L’Autorità diventa un tassello fondamentale per affermare il principio della continuità territoriale da e per la Sicilia. È un’opportunità che sta a noi sviluppare nel migliore dei modi”.

Presente, in rappresentanza della sponda reggina, anche la deputata Dieni, che insieme al deputato D’Uva, dopo la tappa a Palazzo Zanca ha incontrato i giornalisti al porto di Reggio Calabria.

“L’Autorità valorizza lo Stretto come un unicum che può fare da traino per lo sviluppo della Calabria. Ci abbiamo creduto fortemente e non ci saranno sovrapposizioni di competenze in termini di rappresentanza”- ha detto la deputata Dieni ai nostri microfoni.

Il messaggio cinquestelle è: stop ai campanilismi. È trova conferma anche nelle parole del deputato D’Uva:

“Messina non può svilupparsi senza Reggio e Reggio non può svilupparsi senza Messina. Obiettivo di questa nuova Authoriy sarà quello di tenere conto delle peculiarità delle realtà accorpate“.

Di seguito le interviste integrali rilasciate ai microfoni di StrettoWeb: