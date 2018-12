Autorità Portuale e Zes a Messina, la Cisl storce il naso: “Soluzione M5S pasticciata e controversa”

17 dicembre 2018 20:13

Autorità portuale e Zes, Cisl Messina: “non attribuire la guida delle aree ricadenti nei territori della Zes alla nuova Autorità portuale dello Stretto non favorirà coerenza e governo delle azioni sulle stesse”

“Una soluzione sulle Zes, quella annunciata nel corso della conferenza stampa del Movimento 5 Stelle, operata in maniera compromissoria che ci appare pasticciata e controversa”. Così Tonino Genovese, segretario generale della Cisl Messina, commenta la decisione di voler dividere in due Zone economiche speciali i porti di Messina, Milazzo, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

“Ci siamo già espressi positivamente sulla costituzione dell’Autorità portuale dello Stretto e certamente il merito va attribuito al Movimento per l’impegno profuso e definito dal Governo in questa fase – aggiunge Genovese – ma non attribuire la guida delle aree ricadenti nei territori della Zes alla nuova Autorità portuale dello Stretto non favorirà coerenza e governo delle azioni sulle stesse. Ancor di più atteso che, mentre le aree dei porti calabresi sono già definite, quelle delle aree messinesi sono ancora ipotesi di lavoro. Invitiamo pertanto le rappresentanze politiche e parlamentari messinesi – conclude Genovese – ad intervenire perché si è ancora in tempo per modificare il percorso legislativo parlamentare”.