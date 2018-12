L’autobus di Babbo Natale a Reggio Calabria [INFO e DETTAGLI]

6 dicembre 2018 21:24

Reggio Calabria: l’atmosfera natalizia porta in regalo alla città l’autobus di Babbo Natale organizzato dall’Atam

L’atmosfera natalizia porta in regalo alla Città di Reggio Calabria l’autobus di Babbo Natale organizzato dall’Atam. Un bus speciale che farà tappa nelle parrocchie della città per un momento di festa per i più piccoli. I cittadini possono donare uno o più regali (i doni dovranno essere, preferibilmente nuovi o usati in ottime condizioni, confezionati e con un’etichetta esterna con l’indicazione della fascia d’età e del sesso per cui è indicato il giocattolo) per allietare il Natale dei bambini più bisognosi, entro il 15 Dicembre direttamente presso le seguenti parrocchie che hanno aderito all’iniziativa: S. Anna in Trunca, S. Nicola in Rosario Valanidi, S. Maria dell’Arco in Bovetto, S. Maria dell’Arco in Croce Valanidi, S. Croce in Santa Venere, S. Salvatore in Cataforio, SS. Filippo e Giacomo in S. Agostino e SS. Biagio e Nicola in S. Domenica (Gallico). Si possono donare dolcetti e caramelle che verranno distribuiti ai bambini direttamente dal Babbo Bus, entro il 14 dicembre, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di ATAM SpA – Terminal Bus Botteghelle (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00) Per rimanere aggiornato su tutte le tappe del Babbo Bus consulta la pagina Facebook ATAM SpA o il sito web www.atam.rc.it. Per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare il numero verde 800.28.26.00 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30).