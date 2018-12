Attentato Strasburgo, da Reggio Calabria parla la zia del giovane italiano rimasto ferito

12 dicembre 2018 17:48

Attentato Strasburgo: le parole della zia, originaria di Reggio Calabria, di Antonio Megalizzi

Anche i parenti calabresi di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista radiofonico rimasto gravemente ferito nell’attentato di Strasburgo, sono in grande apprensione per le sue condizioni. “Antonio è il figlio di mia nipote – ha detto all’Adnkronos evidentemente addolorata la prozia, che vive nel reggino, la stessa provincia di cui sono originari anche i nonni di Antonio – Mia nipote e il marito sono partiti per Strasburgo“. Il giovane è stato ricoverato ieri sera, in gravi condizioni, dopo l’attentato nel cuore della città francese.