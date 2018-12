11 dicembre 2018 21:18

Terrore in Francia: spari in un mercato di Natale a Strasburgo. Ad ora il bilancio provvisorio è di almeno due morti e 11 feriti

Attentato Francia- Spari in un mercato di Natale a Strasburgo, in Francia. Il bilancio provvisorio è di almeno tre morti e 11 feriti: è quanto riferisce la prefettura citata da Bfm-Tv. Il killer è ancora in fuga. Il Comune di Strasburgo invita la cittadinanza a restare chiusi dentro casa. Secondo il sindaco della città, Roland Ries, l’autore della sparatoria in centro è ancora in fuga. Il sindaco ribadisce l’invito alla popolazione a barricarsi in casa.