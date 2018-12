Atm, residenti dei villaggi scontenti: “Messina non finisce a Torre Faro”

2 dicembre 2018 09:28

Messina, il consigliere Mario Biancuzzo chiede linee autobus ATM fino a Ponte Gallo e viceversa

“L’entrata in vigore dello Shuttle non ha portato benefici agli studenti, lavoratori e cittadini che utilizzano i mezzi pubblici dell’ATM”– è quanto sostiene il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, che si fa portavoce del malcontento dei residenti delle frazioni di Spartà, Piano Torre, San Saba, Rodia, Orto Liuzzo, Ponte Gallo. L’8 ottobre scorso, il consigliere aveva proposto all’Amministrazione il prolungamento del Shuttle fino a Ponte Gallo, dal momento che “il Comune di Messina non finisce a Torre Faro ma a Ponte Gallo”. E a novembre il consigliere chiedeva di autorizzare, almeno, gli autobus delle ditte private di transitare dalla strada statale 113/dir, via Spartà: “visto che gli autobus provenienti da altri Comuni viciniori giunti a Ponte Gallo si immettono sulla tangenziale per raggiungere la città”.

Per tali ragioni, Biancuzzo torna a chiedere di: