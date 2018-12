Ad Asti l’unvs premia l’azzurra Matilde Vitillo

15 dicembre 2018 22:05

Sfiora ormai i 200 iscritti la sezione UNVS di Asti, presieduta da Giorgio Bassignana, e protagonista di un’annata di importanti eventi. L’ultimo delle quali ha visto la premiazione della campionessa di ciclismo, la 17enne azzurra juniores Matilde Vitillo, e del vice allenatore della Juventus Women Matteo Scarpa. In precedenza, lo stesso Bassignana e il presidente emerito Paolo Cavaglià avevano ricevuto rispettivamente, il riconoscimento “Nozze per lo sport”, per i 50 anni di attività sportiva da atleta e dirigente, e la Stella di Bronzo del Coni. Per quanto riguarda il futuro invece, da segnalare l’incontro previsto il 18 gennaio prossimo con l’opinionista televisivo ciclistico Beppe Conti.