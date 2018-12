Messina, assunzioni Amam. Gioveni: “La graduatoria c’è già”

7 dicembre 2018 09:45

Messina, il consigliere Libero Gioveni: “perché non si ricorre anche alla vigente graduatoria pubblica con scadenza aprile 2019?”

“Amam si adopererà a breve nell’avviare le procedure per l’assunzione di alcune figure con differenti qualifiche per garantire alcune tipologie di servizi.

Eppure, nonostante sia certamente apprezzabile l’azione amministrativa volta anche a dare sbocchi occupazionali, non posso non ricordare a codesto CdA e al sig. sindaco nella qualità anche di assessore alle società partecipate, che esiste ancora vigente una graduatoria pubblica con scadenza nel mese di aprile 2019, frutto di un bando pubblico, nella quale risultano inseriti n. 121 cittadini fra gli 846 che avevano partecipato, dei quali n. 13 operatori risultano già assunti a tempo determinato e che tuttora stanno svolgendo attività di pulizia e diserbo delle aree a verde pubbliche e cimiteriali nonché attività di vigilanza“- è quanto scrive il consigliere comunale Libero Gioveni in un’interrogazione.

Gioveni, preso atto delle meritorie intenzioni di Amam e delle diverse qualifiche che occorrerebbero ad AMAM S.p.A. a stretto giro per l’espletamento di vari servizi, chiede all’Amministrazione: