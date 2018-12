Associazione mafiosa a armi clandestine a Messina: in carcere 33enne del clan dei “barcellonesi” [NOME e DETTAGLI]

23 dicembre 2018 12:25

Operazione Ghota 5 a Messina: arrestato 33enne di Mazzara Sant’Andrea, dovrà scontare 3 anni e 6 mesi di reclusione

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore hanno arrestato Munafò Filippo, 33enne, originario di Mazzarà Sant’Andrea, in esecuzione di ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannati, con sentenza definitiva, per il reato di associazione mafiosa e detenzione di armi clandestine, commesso nell’hinterland barcellonese nel 2014.

Il provvedimento di carcerazione dà esecuzione alle condanna, confermate con sentenza definitiva della suprema Corte di Cassazione, a seguito del processo scaturito dall’indagine denominata “Gotha 5”, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e della Sezione Anticrimine del ROS di Messina.

Filippo Munafò, che dovrà scontare un residuo di pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, è stato condannato in via definitiva per associazione mafiosa e detenzione di armi clandestine. L’inchiesta, infatti, ha disvelato la sua appartenenza ed il suo contributo alla consorteria mafiosa dei “barcellonesi” ed all’articolazione dei c.d. “mazzarroti”.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.