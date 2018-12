16 dicembre 2018 19:00

Autostrade e ferrovie, l’assessore Marco Falcone domani a Messina. Vertice in programma a Palazzo dei Leoni e al Consorzio Autostrade

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, sarà domani, lunedì 17 dicembre, in visita a Messina. Alle ore 10.30 Falcone compirà un sopralluogo lungo l’A18 in vista dell’imminente riapertura della galleria Taormina. L’arrivo in città è previsto per le ore 11. Al Salone degli specchi di Palazzo dei Leoni si terrà un incontro con il sindaco metropolitano Cateno De Luca. L’assessore Falcone farà il punto sulle strategie di rilancio del CAS attuate dal Governo Musumeci nell’ultimo anno e su criticità e soluzioni da adottare per A18 e A20. Alle ore 14.30, nella sede del Consorzio autostrade, Falcone incontrerà Rete ferroviaria italiana e il sindaco di Giardini Naxos Nello Lo Turco sul futuro del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo. “Il Governo Musumeci – spiega l’assessore Falcone – intende impegnarsi per trovare una mediazione fra le parti, scongiurando così ritardi e intoppi per l’opera infrastrutturale più importate che si vedrà in Sicilia nel prossimo decennio”. Nodo del contendere è la dismissione della stazione Taormina-Giardini e il ricorso al Tar presentato dal Comune. «Occorre raggiungere un’intesa – conclude Falcone – affinché i lavori del raddoppio possano andare in gara d’appalto entro l’estate 2019». Infine, alle ore 15.30, l’assessore Falcone incontrerà i dipendenti del CAS per un momento di scambio di auguri in vista delle festività natalizie.