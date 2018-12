Messina, Natale di gioia per i dipendenti Asp: stabilizzati 10 collaboratori

24 dicembre 2018 18:45

Stabilizzati e inquadrati a tempo indeterminato presso l’ASP di Messina 10 collaboratori professionali Tecnici di Laboratorio Biomedico

In applicazione al D.Lgs n. 75/2017 – Legge Madia – presso l’ASP di Messina sono stati stabilizzati e inquadrati a tempo indeterminato 10 collaboratori professionali Tecnici di Laboratorio Biomedico, che avevano i requisiti su 15 istanze pervenute; i dieci neoassunti, dopo anni di precariato, firmeranno il contratto di lavoro subito dopo Natale e verranno subito destinati nelle sedi provvisorie di lavoro.

“Sarà certamente un Natale più sereno per tutti loro- dice il Commissario Straordinario Paolo La Paglia, designato dalla giunta regionale di governo come Direttore Generale dell’A.S.P. di Messina e intanto insediatosi come Commissario il 18 dicembre- bandiremo successivamente una mobilità interna per la stessa qualifica professionale, come previsto dal contratto collettivo di lavoro. Nei prossimi giorni provvederò anche ad accelerare l’iter procedurale per i concorsi già in itinere, relativi alle qualifiche di Collaboratore amministrativo e di Dirigente Amministrativo, e poi per gli altri posti vacanti, ai fini di coprire i vuoti di organico e permettere all’Azienda Sanitaria di procedere più speditamente nell’interesse della popolazione dell’area metropolitana.”