È morto l’architetto Giuseppe Rebecchini, fu preside della facoltà di Architettura a Reggio Calabria

29 dicembre 2018 16:53

L’architetto Giuseppe Rebecchini era rinnovatore di edifici universitari

L’architetto e docente universitario Giuseppe Rebecchini, progettista del rinnovamento attraverso la riqualificazione delle aree urbane e l’inserimento di nuovi edifici per grandi attrezzature pubbliche, è morto ieri a Roma all’età di 77 anni. I funerali, ha annunciato la famiglia, si svolgeranno lunedì 31 dicembre, alle ore 10, nella chiesa di Santa Maria in Vallicella a Roma. Era noto per aver realizzato innovativi edifici universitari a Roma, Catanzaro, Bologna e Ferrara. Nato a Roma il 10 settembre 1941, allievo di Ludovico Quadroni, laureato in architettura all’Università di Roma nel 1967, Rebecchini ha insegnato composizione e progettazione architettonica prima all’Istituto Universitario di Architettura a Venezia e successivamente alla Facoltà di Architettura dell’Università di Reggio Calabria, di cui è stato per un triennio presidente del corso di laurea in architettura. E’ stato professore ordinario di composizione architettonica e direttore dell’Istituto di Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Ferrara e dal 1994 al 2011 ha insegnato progettazione architettonica e urbana presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza”, di cui è stato vicepreside. Oltre a partecipare a molti concorsi di progettazione nazionali e internazionali, con conseguimento di numerosi premi e menzioni, Rebecchini ha realizzato importanti opere a carattere pubblico, quali: il restauro del Palazzo Senatorio (prima fase) in Campidoglio a Roma; il complesso polifunzionale della Seconda Università di Roma a Tor Vergata; la Facoltà di Medicina e Chirurgia con il Policlinico a Catanzaro; il complesso polifunzionale dell’Università di Bologna; la Biblioteca universitaria chimico-biologica nella ex chiesa del XV secolo di Santa Maria delle Grazie e il Polo Scientifico-Tecnologico a Ferrara; la Facoltà d’Ingegneria a Bologna. Rebecchini ha insegnato come visiting professor presso università americane e suoi articoli e progetti sono stati pubblicati sulle principali riviste di architettura e su quotidiani a diffusione nazionale. Nel 2006 è stato pubblicato un libro sul suo lavoro progettuale, dal titolo “Giuseppe Rebecchini. Progetti: frammenti di architettura italiana” (Passigli Editore). Nel 2012 la mostra “Idee di architettura: il momento iniziale del progetto” con suoi disegni e plastici è stata esposta a Roma, Reggio Calabria e Ferrara. Proprio la fase iniziale, generalmente poco mostrata dagli architetti, costituisce il momento fondativo del progetto; momento che Rebecchini considera per la sua complessità il più affascinante nel lungo processo progettuale. “È il momento in cui razionalità e creatività si fondono per dar luogo a un’idea architettonica di base che possa costituire matrice e guida per il successivo sviluppo del progetto, fin nei dettagli”, spiegava l’architetto nella mostra.