14 dicembre 2018 22:40

La Protezione civile regionale ha diramato per la Sicilia settentrionale un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per la giornata di domani 15 dicembre

