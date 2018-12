Aeroporto dello Stretto, Vizzari: “l’emendamento Cannizzaro è un risultato storico, ora anche le altre infrastrutture”

4 dicembre 2018 22:30

Emendamento Cannizzaro, Vizzari: “un risultato storico, non solo per Reggio, ma per tutta l’area metropolitana e per la Calabria intera, che vede riconosciuta l’importanza dell’aeroporto dello Stretto nella rete infrastrutturale meridionale”

“Un risultato storico, non solo per Reggio, ma per tutta l’area metropolitana e per la Calabria intera, che vede riconosciuta l’importanza dell’aeroporto dello Stretto nella rete infrastrutturale meridionale”. Lo scrive Roberto Vizzari, Sindaco di San Roberto e Presidente dell’Associazione dei Comune dell’Area dello Stretto, che salute con grande entusiasmo l’approvazione dell’emendamento, a favore dello scalo reggino che prevede uno stanziamento straordinario di 25 milioni di euro per il rilancio strategico e strutturale del “Tito Minniti”, inserito nella legge di bilancio. “Un grande plauso – continua Vizzari – va fatto all’onorevole Francesco Cannizzaro, che ha fatto un lavoro straordinario per portare la vicenda sui tavoli romani e per far sì che l’emendamento venisse approvato. Un finanziamento fondamentale per il rilancio della struttura e dell’area metropolitana che oggi può pensare positivamente riguardo a mobilità e turismo e che può, finalmente, scardinare l’isolamento strutturale dell’intera provincia”. “Un isolamento – conclude – che va combattuto nel quotidiano attraverso un lavoro certosino che deve portare alla realizzazione di tutte quelle opere indispensabili per il territorio. Tra queste non va dimenticato il completamento della strada a scorrimento veloce San Roberto- Campo Calabro, per la quale proprio in questi giorni, anche grazie al lavoro di Cannizzaro, sono in corso valutazioni col Governo nazionale”.