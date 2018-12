Serie D: Giovanni Catalano è un nuovo giocatore del Messina

10 dicembre 2018 18:41

Serie D: l’Acr Messina comunica l’ingaggio dell’attaccante Giovanni Catalano

L’Acr Messina comunica l’ingaggio dell’attaccante Giovanni Catalano. Il giocatore, nato il 22 gennaio 1994, ha iniziato il campionato con il Roccella totalizzando 13 presenze e tre reti. Lo scorso campionato, sempre al Roccella, ha realizzato 6 gol in 18 gare disputate. In precedenza ha vestito le maglie di Lupa Roma, Anzio, San Severo, Picerno, Potenza e Vigor Lamezia. Cresciuto nei settori giovanili di Cagliari, Vigor Lamezia e Pescara, con gli abruzzesi ha anche esordio in serie A nel 2013 collezionando due presenze. Catalano è già a disposizione dell’allenatore Oberdan Biagioni ed ha svolto la seduta di allenamento di oggi pomeriggio riservata ai giocatori che non hanno giocato ieri.