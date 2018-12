Serie D: l’ex Celtic Amido Baldè è il nuovo attaccante del Messina

14 dicembre 2018 21:31

Serie D: l’Acr Messina comunica di avere perfezionato il tesseramento di Amido Baldè

L’Acr Messina comunica di avere perfezionato il tesseramento di Amido Baldè, classe ’91, attaccante nato in Guinea di passaporto portoghese con esperienze al Metz, Maritimo, Vitoria Guimaraes e al Celtic Glasgow con cui nel 2013-2014 ha vinto il titolo scozzese totalizzando tre reti in 20 presenze. Nel suo palmares anche una Coppa del Portogallo conquistata con la maglia del Vitoria Guimaraes battendo (2-1) in finale il Benfica. Il giocatore sarà a disposizione dell’allenatore non appena arriverà il transfert della federazione albanese.