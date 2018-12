10 dicembre 2018 15:27

Panico sull’A2 tra Rosarno e Mileto: auto prende fuoco. Illesi gli occupanti, sul posto i vigili del fuoco

Paura sull’A2 Salerno-Reggio Calabria questa mattina dove tra gli svincoli di Rosarno e Mileto, un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso fuoco. Gli occupanti del mezzo per fortuna hanno fatto in tempo a scendere dalla vettura senza riportare conseguenze fisiche. Sul posto i Vigili del Fuoco. Foto di repertorio.