50 anni dalla morte di Salvatore Quasimodo: ecco gli eventi in programma a Roccalumera

6 dicembre 2018 22:07

Messina e Roccalumera ricordano il Premio Nobel nel 50esimo anniversario della morte

Sabato 1 Dicembre a Palazzo dei Leoni è stata presentata la Settimana Quasimodiana, organizzata dal Comitato per le celebrazioni per il 50° anniversario della morte di Salvatore Quasimodo, di cui fanno parte la Città Metropolitana di Messina, ente promotore, l’Università degli Studi di Messina, il Teatro Vittorio Emanuele di Messina, il Parco Letterario Salvatore Quasimodo di Roccalumera, il Club Amici di Salvatore Quasimodo con il suo comitato delle celebrazioni, la Fondazione Famiglia Piccolo di Capo d’Orlando, il Conservatorio Arcangelo Corelli, l’Istituto A.M. Jaci e l’Istituto S. Quasimodo di Messina.

Le manifestazioni avranno luogo dall’8 al 15 dicembre tra Roccalumera e Messina.

Nell’ambito delle manifestazioni sono,infatti, inseriti anche due eventi presso il Parco Letterario Salvatore Quasimodo:

LUNEDÌ 10 DICEMBRE – 18.30

PARCO LETTERARIO SALVATORE QUASIMODO

Celebrazione del 59° anniversario del conferimento del Premio Nobel a Salvatore Quasimodo (1959-2018)

Presentazione del libro

“Salvatore Quasimodo e Roccalumera – io non ho che te cuore della mia razza”

di CARLO E FEDERICO MASTROENI (Di Nicolò Edizioni) pubblicazione sui rapporti tra Quasimodo e la sua famiglia con la città di Roccalumera e la riviera Jonica.

E’ un libro ricco di documentazioni fotografiche e testimonianze che hanno come obiettivo quello di ricostruire in modo particolareggiato il contesto familiare in cui Quasimodo è nato ed è vissuto durante gli anni dell’infanzia e giovinezza trascorsi in casa dei nonni a Roccalumera; un testo dedicato alla vita di Quasimodo raccontata attraverso le poesie, tra cui alcune inedite, dall’infanzia agli ultimi giorni.

interverranno:

Saluti del Dott. Gaetano Argiroffi, sindaco di Roccalumera

Costantino Di Nicolò (Di Nicolò Edizioni)

Alessandro Quasimodo (Cittadino Onorario di Roccalumera)

Carlangelo Mauro (studioso quasimodiano)

Giuseppe Rando (Università di Messina)

MARTEDÌ 11 DICEMBRE

PARCO LETTERARIO SALVATORE QUASIMODO

-17.00 L’ I.C. di Roccalumera presenterà il recital “Genitori e figli raccontano Quasimodo”

-18.00 Inaugurazione della mostra “Quasimodo quasi sognato”

dedicata a Salvatore Quasimodo del Maestro LORENZO MARIA BOTTARI

-19.00 Presentazione del romanzo “La rupe del Biancospino” di RITA IACOMINO

con la presenza di Alessandro Quasimodo che leggerà alcune pagine del romanzo.

MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE alle ore 17.30 al Teatro Vittorio Emanuele di Messina il recital del Maestro Alessandro Quasimodo, cittadino onorario di Roccalumera.