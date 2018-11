La ZS Group Messina potenzia il reparto esterni, ecco il giovane Filip Knezevic

15 novembre 2018 22:30

La ZS Group Messina potenzia il reparto esterni con l’ingaggio del giovane Filip Knezevic, giocatore serbo, nato a Novi Sad il 21 marzo 1999

La ZS Group Messina potenzia il reparto esterni con l’ingaggio del giovane Filip Knezevic, giocatore serbo, nato a Novi Sad il 21 marzo 1999. Filip, alto 200 cm per 92 kg di peso, è un ragazzo molto talentuoso che può ricoprire i ruoli di guardia e ala. Le stagioni precedenti, insieme al fratello gemello Vanja, ha giocato in Italia per Orvieto Basket in serie C Silver, in Under 20 e 18 Eccellenza. Knezevic è in città dalla scorsa settimana, ha favorevolmente impressionato lo staff tecnico della Basket School Messina che ha deciso di tesserarlo.

Filip appare molto motivato. Queste le prime dichiarazioni del nuovo giocatore biancorosso: “Sono contentissimo che la Basket School Messina mi abbia dato questa opportunità di aiutare i ragazzi in un momento difficile in cui alcuni di loro sono infortunati. Comunque noi abbiamo grandi ambizioni per questa stagione e io faro di tutto per aiutare un coach bravo come Pippo Sidoti e la squadra a disputare un ottimo campionato”.